Cristiano Ronaldo, decimo campionato con almeno 25 gol. Ma Messi può già superarlo

vedi letture

E sono dieci. Con la rete siglata ieri contro il Milan, Cristiano Ronaldo ha superato per la decima volta, dal 2007/2008, quota 25 reti in un singolo campionato. Il portoghese, per il quale inoltre si tratta dell'undicesima stagione con almeno 30 reti all'attivo, non ha rivali sotto questo profilo. Se non uno, il solito: Lionel Messi. Che può ancora superarlo: l'argentino del Barcellona è infatti a quota 22 reti nella Liga, e potrebbe diventare l'unico a superare la soglia dei 25 per undici volte dal 2007/2008 a oggi.