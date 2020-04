Cristiano Ronaldo e la parrucchiera Georgina Rodriguez: "State a casa, restate alla moda"

“Stay home and keep stylish”. Con questo videomessaggio sui social Cristiano Ronaldo ha voluto salutare tutti i suoi fan dalla propria abitazione mentre la compagna Georgina Rodriguez gli sta tagliando i capelli con una macchinetta elettrica. Clima sereno e rilassato, quello di casa Ronaldo, col campione della Juventus che in periodi di emergenza coronavirus trova metodi alternativi per restare alla moda con l’acconciatura.