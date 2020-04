Cristiano Ronaldo e la sfida con se stesso: "Per me è tempo di studiare"

vedi letture

Cristiano Ronaldo in versione studente. L’isolamento e l’impossibilità di uscire di casa, se non per qualche seduta di allenamento, hanno portato il fenomeno portoghese della Juventus a tornare su libri e quaderni per riprendere in mano gli studi. In quale materia non è dato sapersi, ma CR7 tramite i propri social ha postato una foto di se stesso con il messaggio: “Sfida sempre te stesso. Per me è tempo di studiare”.