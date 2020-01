Qual è il filo che unisce Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann? La Juventus, ovvio. Ma da oggi non soltanto: via Twitter, il fratello minore del presidente di Exor, John, ha annunciato una collaborazione speciale con CR7. Italia Independent, il brand di moda lanciato da Lapo, ha infatti stretto un accordo globale con il portoghese per una linea di occhiali.

Today is a historic day for myself, Italia Independent and for My Team: We have signed

a Global licensing agreement with @Cristiano to create eyewear collections. I’m very PROUD and I can’t wait to start working with #CR7 and his team on this AMAZING project #CR7Eyewear 👓 pic.twitter.com/mr9FTXONHc

