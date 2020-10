Cristiano Ronaldo è pronto a tornare. E cambia di nuovo look: eccolo con i capelli rasati

Cristiano Ronaldo si prepara a tornare in campo, con un nuovo look. In attesa di sapere se potrà giocare già contro Verona o Barcellona, il fenomeno portoghese della Juventus esibisce sui social un taglio di capelli inedito nella sua carriera: rasato, praticamente a zero. Un grande ex bianconero come Del Piero ha spesso raccontato che era il suo modo di caricarsi: chissà se CR7 non l’abbia imitato da questo punto di vista.