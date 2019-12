© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio della Juventus al 68': calcio di rigore perfetto di Cristiano Ronaldo che ha spiazzato Turati firmando la rete del 2-2. Netto il penalty con La Penna che non ha potuto fare altro che concedere la massima punizione per un fallo di Romagna su Dybala. Gol numero 707 in carriera per CR7.