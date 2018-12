© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo ha messo in vendita la propria villa di Manchester acquistata nel 2006 per 4 milioni di euro. Una casa che comprende cinque camere da letto, un cinema, una piscina e, ovviamente, una palestra. Quando il portoghese si trasferì al Real Madrid nel 2009, decise di non vendere la villa e di affittarla a Luke Shaw per 7.750 euro al mese. Adesso però CR7 ha deciso di mettere in vendita l'immobile, magari per investire a Torino dove si sta trovando benissimo, oltre che per il rendimento alla Juventus, anche per la bellezza della città. A riportarlo è Sport Bild.