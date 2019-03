Cristiano Ronaldo, score spaventoso con l'Atlético: 25 reti in 33 partite

© foto di www.imagephotoagency.it

Score spaventoso di Cristiano Ronaldo con l'Atlético Madrid. Con la tripletta realizzata ieri sera sono 25 le reti segnate da CR7 ai colchoneros in 33 partite. Meglio di lui, ma giocando 4 partite in più, Leo Messi con 28 reti. Dietro il vuoto, con Ronaldo "Il Fenomeno" con 15 reti se pur in appena 10 incontri.