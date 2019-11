Cristiano Ronaldo nel nuovo testo di J Balvin: ringraziamento social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Faccio gol con qualsiasi maglia, come Cristiano Ronaldo". Così CR7 finisce nel testo di Blanco, nuova hit di J Balvin, cantante colombiano specializzato in tormentoni reggaeton. Una citazione che non è sfuggita all'asso portoghese della Juventus, che su Instagram ha ringraziato la popstar: "Che belle vibrazioni bro! Grazie per avermi nominato nella tua nuova canzone".