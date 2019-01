Cristiano Ronaldo: "Primo trofeo con la Juve, missione compiuta"

La gioia di Cristiano Ronaldo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "Contento per il mio primo trofeo con la Juventus". Cristiano Ronaldo festeggia sui social il successo in Supercoppa, arrivato proprio grazie a un suo gol contro il Milan. "Missione compiuta" la conclusione del tweet del campione portoghese mentre stringe tra le braccia la Supercoppa vinta ieri a Gedda: per CR7 si è trattato del settimo gol nelle ultime otto finali giocate.