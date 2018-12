Cristiano Ronaldo torna al Bernabeu: con Messi per seguire River-Boca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu, ma non per sfidarsi. Secondo quanto riferito da as, i due campioni saranno sugli spalti dello stadio di Madrid per assistere a River Plate-Boca Juniors, finale di Copa Libertadores in programma questa domenica pomeriggio. CR7, inoltre, avrebbe chiesto personalmente i biglietti al Real Madrid: per lui sarà il primo ritorno in quella che per nove anni è stata la sua casa.