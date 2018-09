Croazia, Dalic: "CR7 fra i migliori di sempre. Ma Modric merita il The Best"

© foto di Imago/Image Sport

Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha parlato in conferenza stampa del premio The Best dopo le polemiche dichiarazioni su Cristiano Ronaldo dei giorni scorsi: "Per me Luka merita di essere il migliore d'Europa e il migliore del mondo. CR7? Cristiano è uno dei migliori calciatori di sempre, ma penso che Modric merita maggiormente questo premio".