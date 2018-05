Croazia, Dalic: "Fantastico avere tre croati in finale di Champions"

© foto di J.M.Colomo

Da una parte Modric e Kovacic hanno festeggiato, dall'altra c'è la sconfitta di Lovren: la Croazia è divisa dopo la finale di Champions League ma il ct Dalic si è detto orgoglioso di aver visto tre croati nell'ultimo atto di Kiev: "Sono felice per Modric e Kovacic ma triste per Lovren. Mi congratulato con i vincitori e spero che Lovren abbia un'altra chance in futuro. E' davvero fantastico avere tre nazionali croati in finale di Champions League".