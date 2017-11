Croazia, Dalic: "Solo il primo tempo, ad Atene come si fosse sullo 0-0"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zlatko Dalic, ct della Croazia, parla così dopo il 4-1 sulla Grecia nell'andata del playoff di qualificazione al Mondiale di Russia. "E' stato solo il primo tempo di una partita che dura 180 minuti, non c'è né euforia né tragedia. Andremo ad Atene come se oggi fosse finita 0-0. Ringrazio i miei giocatori che oggi hanno disputato una grande gara - aggiunge Dalic -. E ringrazio anche i tifosi che hanno creato un'atmosfera nella quale non si può giocare male. Sono stati il nostro dodicesimo giocatore".