© foto di Federico De Luca

Lo storico ex centrocampista dell'Empoli Daniele Croce ha parlato a Radio Sportiva: "La Juventus di Sarri? Ci vorrà un po' di tempo per vedere la mano dell'allenatore. Contro il Napoli, per esempio, si è visto molto della sua filosofia. Non potrà comunque ripetere ciò che ha fatto in azzurro, perché i calciatori a disposizione sono diversi. Se qualcuno mi avesse detto qualche anno fa che sarebbe arrivato alla Juve, lo avrei preso per pazzo. Da sempre ha qualcosa in più degli altri allenatori, poi nel corso degli anni è riuscito a crescere tanto".