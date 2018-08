Crollo ponte Genova, 11 vittime per ora. In arrivo Toninelli e Rixi

Fonte: Andrea Piras e Franco Avanzini

Brutte notizie da Genova, dove il Ponte Morandi è crollato per centinaia di metri sopra via Fillak. Le vittime accertate finora sono 7, ma il bilancio al momento è provvisorio, tanto che il numero è destinato ad aumentare. In arrivo il ministro delle Infrastrutture Toninelli e il sottosegretario Rixi. Il Viminale parla di 11 morti.