Crollo ponte Genova, Rixi: "Almeno 22 morti, bilancio in aumento"

Intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24, il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha fatto il punto sulla tragedia di Genova: "Si stanno recuperando i corpi delle vittime che non sono più undici ma sono almeno già 22 le vittime recuperate e otto feriti di cui uno in un auto che praticamente sospesa su una parte centrale del ponte. Penso che sia la più importante tragedia che sia manifestata su un ponte di questa importanza negli ultimi decenni. Sono coinvolte almeno una ventina di auto quindi pensiamo che il bilancio purtroppo continuerà ad aggravarsi. Sono state coinvolte persone che lavoravano sotto il ponte in varie aziende, fra cui anche l'AMIU che è l'azienda dei rifiuti del Comune di Genova. In queste ore bisogna capire cosa sia successo. Ci saranno stati sicuramente problemi legati all'ultima calamità ma è impensabile che nel 2018 un ponte di questa importanza possa venire giù in questa maniera. Per fortuna non sono state coinvolte abitazioni civili, che sono state fatte sgomberare. E' stata coinvolta anche la linea ferroviaria sottostante, anche qua si è evitata una tragedia perchè sulla linea in quell'ora non transitava nessun convoglio. Diciamo che la Liguria rimane divisa a metà, è una delle arterie più importanti dal punto di vista del traffico sia pesante che automobilistico. Se si fosse verificata la tragedia ieri con le code legate all'esodo ci sarebbe stato un numero più pesante di vittime però è una tragedia che non si deve ripetere e bisogna iniziare a mettere mano a tutta una serie di opere come questo ponte, che da tempo che è in manutenzione e che evidentemente ha avuto un cedimento. Bisogna capire il motivo e capire se c'è qualche disattenzione di qualcuno. E' chiaro che non è pensabile che si possono vivere tragedie di questo tipo in questo paese. Ci vuole uno sforzo da parte di tutti e il Governo deve intervenire rapidamente perchè oltre alla tragedia di oggi ci sarà che nei prossimi mesi uno dei nodi più importanti del traffico sia portuale che automobilistico e ferroviario rischi di essere completamente isolato".