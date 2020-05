Crosetti: "Chiellini non ha fatto il democristiano. Altrimenti cosa scrivi a fare un libro?"

"Io, Giorgio". E' questo il titolo del libro scritto dal capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che ha anticipato qualche stralcio del libro nel corso di una intervista a 'Repubblica' che ha suscitato polemiche e reazioni.

Della stesura del libro ne ha parlato quest'oggi anche Maurizio Crosetti, giornalista che ha scritto il libro con il capitano della Juventus: "Chiellini non ha fatto il democristiano, allora cosa scrivi a fare un libro? Se vuoi fare 0-0 stai a casa. Io e Giorgio ci siamo detti subito se vogliamo raccontare che tu sei un grande lasciamo perdere", ha detto Crosetti a 'Radio 24'. "Aggrapparsi a una frase per spiegare l'universo è sbagliato, il significato di quell'odio sportivo per l'Inter Giorgio lo ha chiarito, così come c'è dell'altro oltre quelle frasi su Melo e Balotelli. C'è tanto altro sul personaggio Chiellini nel libro. E' un ragazzo d'oro che in campo si trasfigura e lui lo sa. Ho passato con Giorgio molte ore e serate e per me è stata un'esperienza umana importante".

Infine, un retroscena sulla fede calcistica di Chiellini: "Da bambino era milanista. E' un livornese nato a Pisa, è già nato al centro di un campanilismo, doveva essere un suo destino".