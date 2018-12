© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"A Natale il calcio è più nervoso e più razzista". E' il titolo dell'editoriale del quotidiano 'La Repubblica' a firma di Maurizio Crosetti. Il riferimento è a quanto accaduto ieri sera a San Siro, in occasione di Inter-Napoli 1-0: "Probabile che Santo Stefano abbia deciso di andare al cinema, come da tradizione, piuttosto che seguire questa bella giornata di calcio. O magari lui preferisce giocare a Taboo in famiglia, o forse seguire la Premier. Qualunque cosa piuttosto che assistere ai buuu razzisti, alle polemiche incrociate su arbitri e dirigenti, alle espulsioni di giocatori un po' provocati e un po' immaturi".