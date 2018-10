Crosetti (Repubblica): "Avete visto qualcuno migliore della Juve?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Crosetti, prima firma de La Repubblica, con un editoriale ha commentato la due gironi di Champions League delle italiane. Questo un breve estratto: "Avete visto qualcuno migliore della Juve? Noi no. Se Allegri va a ridicolizzare il Manchester United e la Roma non trasforma il Cska in una Spal dell’est, il Napoli fa il gradasso a Parigi e l’Inter soffre molto, è vero, ma almeno non crolla subito, in uno stadio che per chiunque è un tormento. Abbiamo di nuovo 4 squadre in Champions e le meritiamo tutte".