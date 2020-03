Crosetti (Repubblica): "L'Atalanta in Champions? Ci gioca benissimo. Meglio della Juve"

vedi letture

"L'Atalanta in Champions? Ci sta benissimo". Sulle pagine de la Repubblica, Maurizio Crosetti analizza così le parole di Andrea Agnelli sulla presenza degli orobici nella massima competizione continentale: "La risposta è semplice, ci gioca benissimo. Meglio di tanti, in questo momento anche della Juventus".

Spazio poi alla visione di Agnelli, stile NBA o Eurolega: "I ricchi giocano con i ricchi, i meno ricchi con i meno ricchi. [...] Agnelli non dice eresie, dice cose che non c'entrano nulla con il diritto di tanti, se non tutti, di esserci. Più che il modello, è sbagliato l'esempio. Perché l'Atalanta gioca da almeno due anni il miglior calcio d'Italia. Ecco che ci sta a fare lì. Più o meno come il Lione".