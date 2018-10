Crosetti (Repubblica): "Ronaldizzare la squadra più forte d'Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Crosetti, prima firma de 'La Repubblica', ha commentato quest'oggi la vittoria conquistata dalla Juventus all'Old Trafford contro il Manchester United. Questo un breve estratto del suo editoriale dal titolo 'Ronaldizzare la squadra più forte d'Europa': "La Juve - si legge - inonda di carrarmatini il tabellone del suo Risiko, ormai non c’è territorio che non ne sia invaso, a parte naturalmente la Jacuzia e la Kamchatka. Tira i dadi e vince, la Juve, come se lo smisurato continente nel quale disseppellire il malefico trofeo d’argento fosse identico al cortile del campionato".