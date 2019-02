© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il destino sulla faccia di un ragazzo memorabile". E' il titolo dell'editoriale del quotidiano 'La Repubblica' a firma di Maurizio Crosetti il giorno dopo la vittoria della Roma in Champions League. I giallorossi hanno battuto 2-1 il Porto nella gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League grazie alla doppietta del classe '99 Nicolò Zaniolo: "Ci sono giocatori - si legge - che hanno il destino scritto in faccia, ragazzi attesi da lunghissimi anni - stiamo parlando dell’Italia intera, non solo della Roma - e poi sbocciati come ginestre. Il più luminoso gioca in giallorosso (e in Nazionale, da qui all'eternità) e si chiama Nicolò Zaniolo".