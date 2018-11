Crosetti su Repubblica: "La classifica si spacca ancora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Penna de La Repubblica, Maurizio Crosetti racconta la Serie A. "Tutto è più che mai Juventus anche grazie a chi Juventus non è. La classifica si spacca ancora, è ormai una faglia di Sant'Andrea perché il Napoli non riesce a battere l'ultima in classifica che da ultima non gioca davvero. Il Chievo aggiustato dal meccanico Di Carlo, un po' come l'Udinese che ha chiamato l'idraulico Nicola e l'Empoli rinato con il montatore Iachini. Il buon artigianato della panchina italiana".