Crosetti su Repubblica: "Milan in un tempo nuovo, oltre la sua misura"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Vincere al minuto 97 una partita che finirà al minuto 100 scaraventa il Milan in un tempo nuovo, un tempo oltre il tempo e la sua misura. Che poi il gol lo segni Romagnoli, mica può essere un caso". E' l'attacco del fondo de La Repubblica di Maurizio Crosetti sul Milan (...). "Adesso il Milan, 9 punti in 3 partite, può pensare a Siviglia giovedì ma soprattutto alla Juve, domenica a San Siro: dopo qualche passeggiata, una sfida forte per la Juve che finora tra le grandi o le medie ha affrontato (e battuto) solo il Napoli".