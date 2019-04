Crosetti sulla Repubblica: "Spalletti autolesionista, show impietoso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Crosetti, prima firma della Repubblica, ha parlato del caso Icardi nel suo commento di oggi sulle pagine sportive del quotidiano: "Lo show impietoso di Spalletti alla fine dimostra che l'Inter è una strana famiglia innaturale, con figlioli un po' degeneri e un padre severissimo, forse geloso dei medesimi: appena uno di loro alza la cresta, lo chiude nello sgabuzzino. L'esilio di Icardi è ormai senza ritorno, ai limiti però dell'autolesionismo: va contro il club. Spalletti continua a trattare il suo centravanti come un Totti qualsiasi e non ha nessuna intenzione di riaccoglierlo. Morale: l'Inter non tira mai in porta, ha un'area come una voragine, una fossa della Marianne dove s'inabissano prima Keita e poi Vecino (stavolta Ranocchia no) e quindi meritatamente perde".