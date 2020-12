Crotone, affaticamento muscolare per Benali. Ieri è uscito al 35esimo della sfida col Napoli

Non una scelta tattica, ma un affaticamento muscolare. All'indomani della sfida contro il Napoli persa 4-0, il Crotone fa sapere che la sostituzione di Ahmed Benali nel primo tempo della sfida contro i partenopei non era dovuta a una scelta dell'allenatore, ma a un problema fisico del calciatore che verrà valutato nelle prossime ore.

Benali al momento del cambio è andato dritto negli spogliatoi senza fermarsi in panchina: non quindi un gesto polemico nei confronti di Stroppa, ma l'arrabbiatura per non aver potuto proseguire il match.