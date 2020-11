Crotone al lavoro in vista della Lazio: nella partitella un tempo anche per Dragus

È terminata, con un allenamento congiunto contro la Primavera di Galluzzo, la settimana di lavoro del Crotone. Gli squali - riporta la nota ufficiale del club - hanno sostenuto la sgambata sul manto erboso dello Scida con mister Stroppa che ha concesso maggiormente spazio a chi finora ha giocato meno. Un tempo anche per Dragus. Per la cronaca l’allenamento congiunto è terminato dieci a zero per la Prima squadra con doppiette per Dragus, Messias, Rispoli e Siligardi; un centro a testa per Eduardo e Petriccione. Tra i pali delle due formazioni si sono alternati Cordaz e Festa. I pitagorici ora godranno di un giorno di riposo e riprenderanno gli allenamenti lunedì pomeriggio all’Antico Borgo per iniziare la preparazione del match casalingo contro la Lazio (sabato, ore 15).