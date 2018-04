Crotone, domani mattina la ripresa degli allenamenti

Fonte: fccrotone.it

Come da programma, gli squali si ritroveranno domattina al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti in vista dell’anticipo della 32a giornata contro il Genoa, in programma sabato alle ore 18 al Marassi.

Salterà la gara contro i liguri Capuano, in quanto diffidato e ammonito quest’oggi nel successo contro il Bologna.