Crotone, doppia seduta di allenamento: Izco in gruppo al mattino

Doppia sessione di lavoro per il Crotone di Zenga. Dopo aver ripreso la preparazione nel pomeriggio di ieri, i rossoblù hanno sostenuto due allenamenti quest’oggi al centro sportivo sotto una fitta e intensa pioggia: al mattino seduta basata, dopo l’attivazione, sul lavoro tecnico; dopo il pranzo collettivo, di nuovo sul terreno di gioco dell’Antico Borgo per svolgere attivazione, forza sulla sabbia, tiri in porta e partitine a pressione. Izco, come da programma, ha lavorato col gruppo al mattino e ha svolto differenziato nel pomeriggio; terapie per Markovic, Nalini e Rohden.