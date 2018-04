Crotone, i convocati di Zenga: out Izco e Budimir, c'è Tumminello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta di rifinitura mattutina per gli squali in vista della gara in casa del Torino in programma domani alle 18:30 e valevole per il recupero della 27a giornata della Serie A Tim.

Problema muscolare per Izco che ha interrotto l’allenamento e dunque non prenderà parte alla trasferta. Seconda convocazione in Prima squadra per il giovane prodotto del settore giovanile rossoblù, Pasquale Giannotti.

Portieri - Cordaz, Festa, Viscovo.

Difensori - Ceccherini, Pavlovic, Sampirisi, Martella, Ajeti.

Centrocampisti - Rohden, Barberis, Giannotti, Zanellato, Faraoni, Crociata, Benali.

Attaccanti - Ricci, Diaby, Trotta, Tumminello, Markovic, Simy.