Crotone, i convocati per il ritiro. Fissate anche due amichevoli contro Monoboli e Vibonese

vedi letture

Il Crotone sta per iniziare il ritiro di preparazione alla prossima stagione, e attraverso il sito ufficiale il club ha reso nota la lista dei convocati. Confermato per domani il rientro in città dei rossoblù, mentre nella giornata di venerdì i calciatori saranno sottoposti, come da protocollo, a test molecolari e sierologici.

Una volta ottenuti i risultati, sabato sono in programma test atletici e domenica il trasferimento a Trepidò (Cotronei) nella Sila crotonese dove, già al mattino, si sosterrà il primo allenamento della nuova stagione.

Nel frattempo sono state definite le prime due amichevoli che la squadra di mister Stroppa disputerà allo “Stadio Ampollino” di Villaggio Baffa: domenica 30 agosto (ore 17) è in programma una gara contro il Monopoli (Serie C), mercoledì 2 settembre (ore 17) contro la Vibonese (Serie C).

Di seguito la lista dei convocati

BORELLO Giuseppe

CORDAZ Alex

CRESPI Gian Marco

CROCIATA Giovanni

CUOMO Giuseppe

EVAN’S Jean Lambert Allan

FESTA Marco

GIGLIOTTI Guillaume

GOLEMIC Vladimir

GOMELT Tomislav

KARGBO Augustus

MAZZOTTA Antonio

MESSIAS Junior Walter

MOLINA Salvatore

MUSTACCHIO Mattia

SIMY Nwankwo

SPOLLI Nicolas

*ZAK Ruggiero

ZANELLATO Niccolò

*ZAK, reduce dall’infortunio subito nel finale della scorsa stagione, attualmente sta seguendo le terapie del caso e si unirà successivamente al gruppo.