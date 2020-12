Crotone-Napoli, i convocati di Gattuso: Fabian Ruiz c'è, assenti il solito Osimhen e Malcuit

vedi letture

Victor Osimhen, come previsto, non recupera per il Crotone. Regolarmente in lista Fabian Ruiz, assente invece Malcuit per un fastidio al ginocchio destro. Questi tutti e 21 i convocati del Napoli per la gara in programma domani allo "Scida" contro gli squali e valida per il 10° turno di Serie A:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.