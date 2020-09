Crotone, prima sgambata per il nuovo acquisto Emmanuel Riviere. Torna in gruppo Spolli

Si avvicina la fine del ritiro di Trepidò per il Crotone, che oggi ha svolto un’altra doppia seduta sul campo “Ampollino” di Villaggio Baffa. Al mattino attivazione, torelli, esercitazione tecnico-tattica, forza in palestra. Nel pomeriggio postazioni tecniche, lavoro tattico e partitella finale a campo ridotto. Spolli ha lavorato col gruppo; prima sgambata per Rivière, che dopo aver siglato nel pomeriggio il contratto che lo legherà al Crotone per i prossimi 2 anni ha raggiunto la Sila e ha svolto una leggera corsetta. Per domani è in programma l’ultima doppia seduta del ritiro. Domenica giorno di riposo e da lunedì si riprenderà al centro sportivo “Antico Borgo” a Crotone. Lo riporta il sito ufficiale degli squali.