Crotone-Sampdoria 4-1: il tabellino della gara

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian (18' st Barberis), Mandragora, Benali; Ricci (38' st Sampirisi), Trotta, Nalini (25' st Simy). A disp.: Figliuzzi, Viscovo, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Crociata, Ajeti. All. Zenga

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala (14' st Praet), Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira (9' st Capezzi), Linetty; Ramirez (31' Zapata); Caprari, Quagliarella. A disp.: Belec, Tozzo, Andersen, Alvarez, Strinic, Regini, Verre, Kownacki. All. Giampaolo

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 6' Trotta (C), 23' Stoian (C), 37' Trotta (C), 25' st Zapata (S), 40' st aut. Viviano (C)

Ammoniti: Murru, Linetty (S), Martella (C).