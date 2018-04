Crotone, Zenga: "Vogliamo restare in Serie A. Ecco perché Diaby"

Fonte: Sky

"Tra il gol di Insigne e quello di Simy? Scelgo quello di Simy". Scherza Walter Zenga a Sky dopo il pari imposto alla Juventus. "Ovviamente abbiamo fatto delle prove per questo gol (ride, ndr). Impensabile non soffrire la qualità della Juve, una squadra organizzata benissimo. Noi dobbiamo giocare così perché ce la giocheremo fino all'ultimo minuto con questa intensità. Continuiamo testardi. Il nostro grande pregio è che siamo ancora lì a giocarcela. Siamo vivi, giochiamo a calcio, siamo ottimisti: vogliamo restare in Serie A".

Diaby dal 1' e non Trotta: come mai?

"La sua velocità poteva darci qualcosa in più, poi la squadra aveva bisogno della fisicità di Trotta nel finale".

Scida ancora da elogiare.

"Assolutamente sì".