© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Curiosità su Cristiano Ronaldo. Direttamente dal Daily Mail, sulle cui pagine Peter Crouch ha raccontato cosa succedeva nel Manchester United. Non per esperienza diretta, ma perché "Ferdinand ci racconta storie di come Ronaldo si fermava mezzo nudo davanti allo specchio, si passava le mani sui capelli e diceva 'wow sono molto bello'. E poi gli altri giocatori lo comparavano con Messi, dicendogli che l'argentino fosse più forte di lui. Al che Ronaldo rispondeva: 'Ah sì, però lui non si vede così'".