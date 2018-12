© foto di Giacomo Morini

Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto prima del match tra nerazzurri e Napoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Io l'ho sempre detto, Icardi è un grandissimo giocatore è un centravanti vero ed è qua. Sta facendo bene: lo so che è un momento particolare, è stato convocato anche in Argentina".

Tu eri un esempio di professionista. "Avevamo una bella squadra, avevo dei compagni incredibili, tutti grandi professionisti. Dacourt, Figo, Vieira, eravamo tanti giocatori di qualità. Lì è iniziato il percorso di questa Inter, con grandi uomini e grandi giocatori".

Ti sei anche buttato in politica. "Ho lavorato per l'attuale presidente. È stato molto bello per me, perché vogliamo un'Argentina migliore".

Chi ti ha dato il soprannome di El Jardinero? £Un giorno ho fatto un gol alla Bombonera, fu un giornalista a darmi questo soprannome".