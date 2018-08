Cruz: "Inter, a Lautaro Martinez serve tempo. Come successe a me"

© foto di Giacomo Morini

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del match tra le sue due ex squadre, Inter e Bologna: "Spalletti può dire, pensare e sviare quanto vuole, ma l’Inter deve, e sottolineo deve, essere l’anti-Juve".

Onestamente: crede che l’Inter sia l’anti-Juve o che debba esserlo a prescindere?

"Entrambe. Quando ero all’Inter il punto era questo: il derby è contro la Juventus, poi è vero che c’è il Milan, ma la rivale è la Juventus. Devi dare anche questi segnali. L’Inter deve essere l’anti-Juve, ripeto, e Spalletti può pensare quel che vuole ma il concetto su cui lavorare è quello. Anche perché sarebbe ora che l’Inter tornasse a battagliare in cima. Non succede da otto anni praticamente".

Per sabato potrebbe rientrare Nainggolan, nel Bologna fuori il suo connazionale Palacio.

"Mi dispiace per il Bologna e per Rodrigo che è stato anche interista e del quale i miei amici bolognesi parlano benissimo. Speriamo in Destro. Quanto a Nainggolan, che dire: può essere l’allacciamento giusto fra i due reparti, oltre che un combattente inesauribile".

Lautaro Martinez fa fatica: tutto comprensibile, è un ragazzo in un mondo nuovo.

"Il Lautaro che ho visto in Argentina è un giocatore fortissimo. Letale, sicuro. Ma è fin troppo chiaro che l’ambientamento fra calcio sudamericano ed italiano si paga. Per forza".

Anche lei sembrava un po’ sceso da Marte in quel primo anno a Bologna.

"Io ho fatto una grandissima fatica. La squadra andava a destra e io a sinistra, indietreggiava e io sparivo dall’altra parte. Lo ammetto, di questo è capitato di parlarne coi miei amici. Per fortuna ho avuto Guidolin, che mi ha insegnato tantissimo di calcio italiano. Anche quando non stavo bene mi sosteneva, mi allenava, mi faceva capire. E poi pensi che io arrivavo dal Feyenoord, quindi non dall’Argentina, ma era un altro tipo di calcio. Quando arrivai mi fece subito perdere 10 chili, anche se non penso sia questo il problema di Lautaro. Comunque: avendolo visto in azione in Argentina, spero veramente che possa trovare in Spalletti quel maestro che per me è stato Guidolin".