Cruz rivela: "Mio figlio Juan Manuel è fortissimo, l'anno prossimo lo porterò in Italia"

Julio Ricardo Cruz in Italia ha vestito le maglie di Inter, Lazio e Bologna ed è rimasto molto legato all'Italia. Al punto che tra un po' tornerà a viverci, dopo aver passato gli ultimi anni in Argentina, come rivelato dallo stesso Jardinero ai microfoni del Corriere dello Sport: "Quanti sono i morti, più di diciottomila? Mio Dio... Ormai faccio anche fatica a guardare il telegiornale, è una sofferenza. Ma neanche il coronavirus mi farà cambiare idea, la mia intenzione è di tornare a vivere in Italia fin dal prossimo anno. Ne ho già parlato anche in famiglia e tutti sono d’accordo con me. Probabilmente andremo a vivere a Milano, anche perché... Voglio portare mio figlio Juan Manuel a giocare in Italia. Ora è nel Banfield in serie A ma sono già in contatto con un paio di società italiane. Non solo: hanno già mandato i loro osservatori anche a vederlo. Non sarebbe giusto fare i nomi, magari più avanti. Non ci crederai ma è successo tutto così in fretta".

Juan Manuel Cruz è un classe '99, attualmente gioca al Banfield, ma il suo futuro sarà in Italia. Parola di papà Julio: "Studiava, è vero, e a quel punto io ero stato chiaro: o vai a scuola o giochi a pallone. Decidemmo che sarebbe stato giusto prima finire gli studi e poi pensare al dopo. Conoscendo il suo grande desiderio, a giochi chiusi ho parlato con un dirigente importante del River, che gli ha dato una mano per andare a giocare nelle giovanili del Banfield. Proprio nel Banfield dove è cominciato anche il mio percorso. Poi a forza di fare gol, si è ritrovato in prima squadra. Ha vent’anni, e dammi retta, è fortissimo. Da padre non voglio farlo volare troppo in alto, da ex centravanti ti confesso che ha tutto per sfondare anche in Italia".