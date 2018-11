Ct Belgio: "Praet non gioca contro l'Islanda, decisione precauzionale"

Fonte: sampdorianews.net

Il Belgio sta continuando la preparazione in vista dell'incontro di Nations League previsto per stasera alle 20.45 contro l'Islanda. Nella giornata di ieri Dennis Praet, come riportato da hln.be, non si è allenato, così come il suo compagno Yannick Carrasco. Ecco quanto dichiarato dal ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez: "Per quanto riguarda Dennis Praet, lavoriamo a stretto contatto con il dipartimento medico della Sampdoria. Non gioca contro l'Islanda. Si tratta di una decisione precauzionale".