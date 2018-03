Ct Repubblica Ceca su Schick: "Con lui guardiamo al futuro"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il CT della Repubblica Ceca, Karel Jarolím, ha annunciato di aver convocato Patrik Schick per la China Cup, che vedrà i cechi affrontare prima l'Uruguay e poi una tra Cina e Galles: "L'abbiamo visto contro il Torino e non era andato male - le parole del CT riferite all'attaccante giallorosso -. Non ha molta esperienza con la nazionale ma guardiamo al futuro, quindi è convocato".