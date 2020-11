Cuadrado-Morata, siparietto social: "Alla fine non era fuorigioco". Lo spagnolo: "Pensa a suonare"

vedi letture

Due gol e nessuna rete annullata dal VAR, l'antagonista numero uno di Alvaro Morata che in stagione si è già visto annullare diverse marcature (3 solo contro il Barcellona) dopo il consulto tecnologico. Lo spagnolo nella notte di Champions contro il Ferencvaros è riuscito per la prima volta in stagione ad andare a segno senza che nella stessa partita gli venisse annullato almeno un gol per fuorigioco. "Un'impresa" che Juan Cuadrado, autore dell’assist per la prima rete dell'attaccante, ha voluto celebrare su Instragram dove ha pubblicato una foto insieme a Morata con tanto di commento ironico: "3 punti importanti grazie a Dio. Alla fine non è stato fuorigioco ahah". Pronta la risposta dell’ex Atletico Madrid: "Alcuni non lo erano neanche. Tu continua suonare la musica fratello".