Cucchi: "Juve favorita per lo Scudetto ma le altre si stanno attrezzando. Ottimista per Pirlo"

Intervistato da TuttoJuve.com, il giornalista Riccardo Cucchi ha parlato della lotta allo Scudetto del nuovo campionato: "La squadra che ha vinto nove scudetti consecutivi e che ha dimostrato di essere la più forte d’Italia, non può che partire favorita. Forse però quest’anno qualcosa potrebbe cambiare, perché ci sono delle formazioni che si stanno attrezzando per essere più competitive rispetto al passato: in primis l’Inter, ma direi di tenere d’occhio anche Napoli, Milan, così come Atalanta e Lazio, che hanno dato la dimostrazione di essere delle squadre interessanti nell’ultima stagione”.

Basterà a Pirlo l’ottima conoscenza dell’ambiente bianconero per disputare una prima buona stagione da allenatore?

“E’ la domanda che ci poniamo tutti: è chiaro che oggi non possiamo rispondere. Pirlo è stato un grande calciatore, un giocatore pensante, quindi da questo punto di vista sarà sicuramente agevolato nel suo nuovo lavoro, ma il campo è un’altra cosa, soprattutto visto dalla panchina. Occorrono delle doti specifiche, in primis quella di tenere sotto controllo uno spogliatoio difficile come quello della Juventus, non perché i giocatori siano indisciplinati, ma perché sono atleti di grande personalità e con caratteristiche tecniche importanti. Credo che il grande problema di Sarri sia stato proprio questo: non riuscire a tenere in pugno la squadra dal punto di vista psicologico, oltre che tattico. Vedremo se Pirlo sarà in grado di farlo: io sono ottimista, però prima vorrei vedere il campo, che è l’unico giudice attendibile”.