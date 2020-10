Cucchi: "Niente tiro al piccione su Giacomelli. Ha arbitrato davanti a migliaia di testimoni"

Tra i tanti commenti sulla prestazione arbitrale di Piero Giacomelli in Milan-Roma di ieri, c'è anche quello di Riccardo Cucchi: "Mi sottraggo al tiro al piccione su Giacomelli - scrive su Twitter lo storico radiocronista - come disse una volta Ciotti di Lo Bello: 'ha arbitrato davanti a migliaia di testimoni'".

Occasioni, gol, reti. Due squadre mai dome, partita intensa e divertente. E Ibrahimovic. Non solo per i gol, per tanto altro. MI sottraggo al tiro al piccione su #Giacomelli. Come disse una volta Ciotti di Lo Bello: "ha arbitrato davanti a migliaia di testimoni". #MilanRoma

— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 26, 2020