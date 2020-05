Cucchi: "Non mi spiego l'accanimento contro la Lazio. Spadafora sembra infastidito dal calcio"

"Spadafora? Sicuramente ora è difficile prendere decisioni, ma dà l'impressione di considerare il calcio come un qualcosa di diverso dal contesto sportivo generale, come se volesse punirlo, anche solo a parole". Questo il pensiero di Riccardo Cucchi, storica voce RAI di "Tutto il calcio minuto per minuto". Il giornalista, dopo una lunga carriera ormai in pensione, si è espresso a Lazio Style Radio in merito ai temi di attualità: "Sembra quasi gli dia fastidio che il calcio sia lo sport più seguito. Molte delle risorse che arrivano dal calcio sono di vitale importanza per gli altri sport, non considerare l'importanza economica del calcio da parte di un ministro è sbagliato".

Poi sulla posizione della Lazio: "Questo accanimento mediatico nei confronti della Lazio ha delle ragioni che mi sfuggono. Mi pare un accanimento fuori da ogni logica, Tare ha sottolineato con fermezza il fatto che la Lazio ha rispettato con rigore le direttive del governo. Non si può imputare nulla ai giocatori biancocelesti o al comportamento della società. La Lazio si è esposta sul tema della ripresa, ha avuto più coraggio nell'esprimere la propria opinione".