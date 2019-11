Cucci (CdS): "Inter, qualcuno sveli il segreto sui tre epurati"

© foto di Federico De Luca

Le pesanti parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Dortmund continuano a tenere banco nel mondo Inter. Il tecnico nerazzurro ha attaccato la sua società per una rosa incompleta e sui ritardi nella programmazione: due temi, questi, a cui Italo Cucci, firma del Corriere dello Sport, aggiunge quello dei tre epurati della scorsa estate (Nainggolan, Perisic e Icardi) che oggi avrebbero fatto molto comodo al club meneghino. "Dico agli amici dell’Inter, a Beppe & Antonio: fate finta - toccandovi - che la stagione sia andata male e che i tifosi tirino fuori la cacciata dei tre reprobi come scusa delle sconfitte, dimenticando di averla applaudita: siete in grado di svelargli finalmente il Segreto, il nome di chi pretese quell’epurazione? La chiarezza vi aiuterà a ripartire da Dortmund con uno spirito nuovo, non disfattista. Come insegnano i cinesi, aspetto, seduto sulla riva del fiume, il passaggio del Soggetto che ha fatto tanti danni".