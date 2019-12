Cuccureddu: “Juve, prestazione inaccettabile”

Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Antonello Cuccureddu: “Siamo tutti un po’ arrabbiati. Sfida presa sotto gamba dal punto di vista mentale? A quei livelli lì non si prende mai niente sotto gamba, soprattutto una squadra come la Juventus. Sicuramente la Lazio è una grande squadra e sta dimostrando grandi cose, ma la Juventus è la Juventus. Non trovo giustificazioni se non quella che bisogna correre, essere equilibrati in campo, elastici, funzionali. Questo è quello che hanno nelle corde i giocatori della Juve”.

Quanto incide il lavoro dell’allenatore nell’approcciare a queste sfide? “Non so come si approccia a queste sfide, a volte non c’è neanche bisogno di approcciarsi perché sono professionisti, grandi giocatori, mi viene male dire che non fossero concentrati o abbastanza motivati. Se ti presenti in una partita del genere senza motivazioni resto un po’ allibito”.

C’era stanchezza per le tante gare ravvicinate? Inzaghi è superiore tatticamente a Sarri? “Chiaro che vedendo l’andamento della partita sembra così. Sicuramente non accetto certe giustificazioni del dopo. In tre giorni una squadra ha tempo di recuperare, sono professionisti, di solito non si vede l’ora di giocare delle gare così. Io sono ancora amareggiato come tanti juventini, secondo me c’è poco da capire”.

Come ha interpretato le parole di Sarri nel postpartita? “La Lazio è in forma, ma la Juve è in testa alla classifica, ha passato il turno di Champions, non capisco il perché di queste giustificazioni. In campo si vede chi sta bene e chi sta male, bisogna creare il gruppo, capire chi è più stanco. Ma una partita di questi livelli, importante, sicuramente tutti vogliono giocarla. Sicuramente la mancanza di Chiellini in difesa ha fatto perdere equilibrio, ma hai preso De Ligt a 75 milioni. Sicuramente Cuadrado non è un terzino e certi errori li può fare. anche i centrocampisti Dovrebbero essere in fase difensiva un corpo unico, io li vedo un po’ ballerini. Se giocano tutti e tre gli attaccanti qualcuno si deve sacrificare in fase difensiva”.

C’è un problema a centrocampo? “I giocatori ci sono, sicuramente in fase difensiva li vedi che non sono uniti. Anche Pjanic deve darsi un po’ più da fare, deve essere uomo d’ordine, altrimenti gli altri corrono e noi stiamo a guardare”.