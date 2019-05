© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex calciatore della Juve Antonello Cuccureddu è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e il primo tema toccato non poteva che essere quello relativo al futuro della panchina dei campioni d'Italia: "Secondo me hanno già fatto tutto. I giochi alla Juve non si fanno all’ultimo momento. Non so cosa sia successo. Antonio Conte è andato via sbattendo la porta mentre Allegri sta scrivendo la sua storia. La coppa è quella che rimane ed è una delusione non essere arrivati in finale. Ci sono vari allenatori vincenti che mi piacciono. Guardiola metterebbe tutti d’accordo. Mihajlovic e Inzaghi? No, non ci siamo. Se va via Allegri devi prendere un grande allenatore".