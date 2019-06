Cuccureddu: “Non capisco l'attesa per il nuovo tecnico della Juve”

Fonte: Radio bianconera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Antonello Cuccureddu: “L’Inter l’anti-Juve con Conte? Me lo auguro per il bene del campionato. Io penso che Antonio, se ha accettato, è evidente che avrà una buona squadra e sarà competitivo. Il campionato bisogna sempre vincerlo, la Juventus lo dimostra da otto anni. Chiaro che l’obiettivo principale rimane la Champions. Guardiola? Io dissi in tempi non sospetti che per chiudere il cerchio l’unica cosa sarebbe stata puntare su Guardiola, poi è chiaro che c’è una giostra in cui saltano molti allenatori. Sicuramente mi chiedo come mai non si sia ancora ufficializzato l’allenatore. Forse stanno ancora aspettando Guardiola, altrimenti Sarri lo avrebbero già ufficializzato”.

Sul possibile addio di Cancelo: “È un elemento validissimo sul piano offensivo, meno sul piano difensivo. Sicuramente è un ottimo giocatore, ma se hanno preso questa decisione evidentemente pensano che quel reparto sia coperto. Servirebbe un centrale difensivo, una punta tosta e un centrocampista che penso abbiano già preso. Non so se rimane Dybala, ma non è il giocatore che serve alla Juve. Ultimamente ha giocato troppo lontano dalla porta. Se ci credi devi farlo giocare nel suo ruolo”.

Sul possibile scambio Dybala-Icardi: “Sono due giocatori diversi. Icardi è uno che i gol li fa, ma alla Juve guardano anche la sfera personale, il livello caratteriale. Anche Dybala deve capire che con quella maglia addosso bisogna sacrificarsi”.